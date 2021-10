“Hit & Run”, tensione altissima. Da vedere su Netflix

Le puntate corrono che è un piacere, guardarle tutte di fila è una tentazione a cui è difficile resistere

Più nerboruto e implacabile che mai, torna su Netflix Lior Raz, il Doron di “Fauda“ (la cui quarta stagione dovrebbe arrivare nel 2022). Stavolta si chiama Segev e all’inizio di "Hit & Run", nuova serie israelo-americana, vive tranquillo a Tel Aviv con la figlia del primo matrimonio e la giovane seconda moglie Danielle, eterea ballerina newyorkese. Fine del quadretto rosa. Lei viene uccisa da un’auto pirata, il mondo di lui crolla e la storia prende subito un’altra piega, riportando Segev ai tempi del suo precedente lavoro: agente delle forze speciali.

Proprio come in “Fauda“, e come nella vita reale dell’attore, che anche qui ha contribuito alla sceneggiatura. La crociata di Segev per scoprire la verità sull’omicidio della moglie lo porterà fino a New York, fra inseguimenti, segreti, bugie e colpi di scena che tengono la tensione altissima dall’inizio alla fine. Le puntate corrono che è un piacere, guardarle tutte di fila è una tentazione a cui è difficile resistere. E arrivati alla fine è subito chiaro che ci sono i presupposti per sperare in una seconda stagione.