“Ho preso un granchio”: con Aldo, Giovanni e Giacomo si sorride anche in corsia

Su La 5 e Mediaset Infinity arriva la nuova serie che racconta in modo delicato la quotidianità di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale Giorgia Belfiore







Guardare oltre la malattia a volte è più facile di quel che si pensa. Basta sapere come farlo. È questo il messaggio di “Ho preso un granchio”, la nuova serie tv prodotta dalla onlus Fondazione Bianca Garavaglia Ets e interpretata, tra gli altri, da Aldo, Giovanni e Giacomo. In totale vedremo sette episodi, da sette minuti ciascuno, che raccontano la vita quotidiana di giovani pazienti oncologici in ospedale, tra visite specialistiche e non solo.

Si inizia lunedì 18 novembre in seconda serata su La 5 (canale 30 del digitale terrestre) con la prima puntata che verrà poi riproposta il giorno successivo, martedì 19, alle 17.00 su Cine34 (canale 34). La serie completa, invece, sarà disponibile gratuitamente per un anno sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con anche una sezione arricchita da interessanti contenuti extra.

I protagonisti sono 25 ragazzi e ragazze dai 15 ai 24 anni, che si sono improvvisati prima scrittori, poi sceneggiatori e infine attori. Sono stati infatti proprio loro a creare i personaggi che interpretano e a definire i temi degli episodi, tutti girati all’interno dell’ambulatorio di oncologia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ma non aspettatevi qualcosa di triste e cupo. Anzi, il contrario. Al centro ci sono infatti avventure, risate, amori e amicizie. Insomma, c’è il bisogno dei protagonisti di essere dei semplici adolescenti, proprio come i loro coetanei. Ma Aldo, Giovanni e Giacomo esattamente cosa faranno? Saranno protagonisti di spassose incursioni in alcuni episodi assolutamente da non perdere. Questa iniziativa è promossa dal “Progetto Giovani”, e anche il programma di Italia 1 “Le Iene”, tramite i suoi canali social, sarà parte attiva nel sostenere il progetto.