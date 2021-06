“Home Before Dark 2” tornano le avventure della giornalista bambina

Brooklynn Pierce è protagonista di "Home Before Dark 2", su Apple TV+ dall'11 giugno Brooklynn Pierce in "Home Before Dark" Valentina Barzaghi







“Home Before Dark”, la serie creata da Dana Fox e Dara Resnik che traspone in fiction la storia vera della giovanissima reporter Hilde Lysiak, che nello show diventa Hilde Lisko, torna su Apple TV+ con la sua seconda stagione, in streaming dall’11 giugno.

Nella prima stagione della serie avevamo conosciuto Hilde, interpretata dalla perfetta Brooklynn Prince (“Un sogno chiamato Florida”), e il suo mix di curiosità e fierezza alle prese con il caso di una vicina morta nella piccola cittadina di provincia in cui si è appena trasferita da New York con la famiglia. Il luogo è lo stesso in cui il padre (Jim Sturgess) ha trascorso la sua giovinezza e l’indagine in cui Hilde si addentra per il suo “The Magic Hour Chronicle” la porta a sciogliere alcuni nodi legati a un fatto doloroso del passato, che tocca da vicino sia il genitore sia l’intera comunità locale: la scomparsa, avvenuta anni prima, del piccolo Richie Fife.

La seconda stagione non si slega totalmente da quel fatto, ma lo apre a nuovi e interessanti sviluppi. Teen drama e mystery si uniscono di nuovo per un sequel che riporta sul piccolo schermo personaggi che il pubblico ha amato, a partire da Hilde, che a soli nove anni ha le idee più chiare di molti adulti che la circondano e una costanza inscalfibile nell’affrontare i problemi legati a chi non crede fino in fondo nelle sue potenzialità. Ma anche sua madre Bridgett (Abby Miller), la sorella maggiore Izzy (Kylie Rogers), l’agente McKenzie (Aziza Scott) e molti altri, come il padre Matt (Jim Sturgess), vera ispirazione di Hilde, e il nonno Sylvester (Reed Birney).

“Home Before Dark 2” è composta da dieci nuove puntate che saranno disponibili sulla piattaforma streaming con cadenza settimanale.