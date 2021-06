“Home Before Dark”: papà, io ho fiuto per il crimine

Su Apple Tv+ la seconda stagione di "Home Before Dark" Jim Sturgess e Brooklynn Prince in "Home Before Dark" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Negli Stati Uniti c'è una ragazza di nome Hilde Lysiak famosa per essere... la più giovane giornalista investigativa al mondo: a soli 9 anni, trascinata dalla sua passione (ereditata dal padre reporter), aiutò a far luce su un caso di omicidio.

Alla sua storia si ispira la bella serie di Apple Tv+ "Home Before Dark" (che significa "A casa prima che faccia buio") i cui Hilde è interpretata dall’11enne Brooklynn Prince. I dieci nuovi episodi (settimanali) della seconda stagione si aprono con una misteriosa esplosione. Hilde, ovviamente, non sta con le mani in mano e inizia subito a investigare...