“Home Before Dark”: trama e cast della nuova serie mistery Apple TV+

03 Aprile 2020 | 9:00 di Valentina Barzaghi

Hilde Lysiak, la protagonista di “Home Before Dark”, non è un personaggio di finzione, esiste veramente. Nella nuova serie Apple Tv+, in streaming dal 3 aprile, è interpretata dalla magnetica Brooklyn Price (“Un sogno chiamato Florida”). Oggi tredicenne, Hilde è una giovane giornalista che si occupa di cronaca a Selinsgrove in Pennsylvania, dove vive, di cui scrive su un giornale locale di sua pubblicazione intitolato Orange Street News.



La trama

La serie racconta il primo caso di Hilde. Appena trasferitasi a Selinsgrove da New York con la famiglia, incappa nella storia di un vecchio omicidio irrisolto che tutti in città, compreso suo padre nato e cresciuto lì, hanno voluto insabbiare. Cocciuta e curiosa, Hilde si mette alla ricerca della verità seguendo la propria passione per il giornalismo. Come tutte le indagini però, per la giovane reporter la strada verso la verità si rivela piena di misteri e di ostacoli da affrontare.

Un mistery in provincia

La serie è stata creata da Dana Fox e Dara Resnik, che hanno costruito un perfetto mistery ambientato in una piccola città della provincia americana. Crimini cruenti e colpevoli inimmaginabili vengono raccontati sul piccolo schermo come nelle migliori serie di genere, da “Twin Peaks” alle più recenti “True Detective” o “Fargo”. Non fatevi ingannare: la protagonista è una giovane donna con grandi ambizioni e talento, ma “Home Before Dark” non è una serie per ragazzi.

Il cast

Nel cast, oltre a Brooklyn Price, ci sono Jim Sturgess (“One Day”) nei panni del padre di Hilde, Abby Miller (“Justified”), Louis Herthum (“Westworld”), Michael Weston (“Scrubs”), Kylie Rogers (“The Whispers”) e molti altri.

Gli episodi della prima stagione di “Home Before Dark” sono dieci: i primi tre saranno caricati su Apple TV+ il 3 aprile per il lancio, mentre gli altri verranno resi disponibili uno a uno ogni venerdì. La serie è già stata rinnovata per la sua seconda stagione.