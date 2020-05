“Homecoming 2”: la nuova stagione è in streaming su Prime Video

Una donna (Janelle Monáe) si risveglia su una barca, al centro di un lago. Non sa dove sia, né perché sia finita lì. In tasca ha solo una carta d’identità e il volantino di un pub. Inizia così a provare a ricostruire cosa le sia accaduto e chi sia realmente. I fatti la portano a un’azienda chiamata GEIST, produttrice di uno strano estratto in grado di cancellare i ricordi.

Janelle Monáe è Jackie, personaggio principale della seconda stagione di “Homecoming”. Insieme a lei ritroviamo Hong Chau nei panni di Audrey Temple, impiegata della GEIST che da centralinista diventa uno dei principali vertici dell'azienda, e Stephan James in quelli del reduce di guerra Walter Cruz. Per la seconda stagione si uniscono al cast di “Homecoming” anche due star del calibro di Chris Cooper nel ruolo dell’eccentrico proprietario della GEIST, Leonard Geist , e Joan Cusack in quello della militare Francine Bunda, una donna potente e fuori dalle righe.

Cosa vi piacerà di “Homecoming 2”

La seconda stagione di “Homecoming” è un degno sequel della prima, soprattutto per trama e messa in scena. Ancora una volta ci troviamo alle prese con un mistero da risolvere legato alla GEIST e alla storia dell’ex-soldato Walter Cruz. La narrazione degli eventi è proposta in modo non lineare: “Homecoming 2” parte dalla fine e riavvolge la trama per dare risposte alla sua protagonista, su chi sia e come sia finita in mezzo a un lago. L’introduzione della vendetta come consolazione giustificabile è uno degli aspetti di trama più innovativi di questa seconda stagione che gioca ancora una volta col tema del doppio, perlopiù in riferimento alle identità dei suoi protagonisti. Chi è spinto dal bene e chi dal male? È proprio l’indefinibilità e la vulnerabilità di ogni suo personaggio a rendere “Homecoming” un thriller unico.