“Homecoming”, un thriller psicologico ben scritto. Da vedere su Prime Video

Julia Roberts interpreta la psicologa Heidi Bergman, incaricata di monitorare gli ex militari aiutandoli a reinserirsi nel mondo civile Antonella Silvestri







Sembra una comunità terapeutica come tante, accogliente e protettiva. È un centro di recupero e di reinserimento per i soldati rientrati da missioni di guerra. Julia Roberts, al suo esordio nel mondo delle serie tv (anche se nella seconda stagione non recita più e si limita a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva), interpreta la psicologa Heidi Bergman, incaricata di monitorare gli ex militari aiutandoli a reinserirsi nel mondo civile. Nel tempo, però, la donna scopre che il vero obiettivo del programma è eliminare i traumi vissuti in guerra dai soldati attraverso una sostanza che cancella i ricordi, allo scopo di mandarli di nuovo a combattere...

“Homecoming”, disponibile su Prime Video con le sue due stagioni (la prima composta da dieci episodi, la seconda da sette con protagonista l’attrice e cantante pop Janelle Monáe), è un thriller psicologico ben scritto, con un colpo di scena dietro l’altro. Gli amanti di Alfred Hitchcock non rimarranno delusi.