“House of Hammer”: la verità su Armie Hammer

Conosciamo Armie Hammer per film come “The social network” e “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, di cui era protagonista, ma da qualche tempo la sua carriera si è fermata per via di una serie di terribili accuse.

Su Discovery+ arriva una docuserie in tre puntate che cerca di scavare a fondo in questa inquietante storia, risalendo l’albero genealogico dell’attore americano e facendo alcune sorprendenti scoperte.