“House of ninjas” su Netflix: le ragioni del successo

La cultura giapponese, un mix ineguagliabile di cultura urbana e tradizioni secolari, si mescola nella serie "House of ninjas", otto episodi che stanno segnando un record incredibile. Con 4.2 milioni di visualizzazioni solo nella prima settimana, è diventata la seconda serie non inglese più vista a livello globale. Pensate che ha raggiunto senza fatica la top 10 dei prodotti più visti in ben 71 paesi.

Il motivo? La sua capacità di mostrare e raccontare il Giappone nelle sue sfumature unendo dinamiche familiari, "dettami" della cultura ninja (definiti correttamente "shinobi" nella serie) e scene di normalissima vita urbana. Il tutto tra thriller e mistero, con un'inaspettata punta di comicità.

Parlavamo degli shinobi, agenti sotto copertura che dall'era feudale giapponese rappresentano le figure che più di tutte hanno forgiato le regole dello spionaggio e della lotta nei suoi aspetti più imprevedibili attraverso incursioni silenziose e assassinii. "House of ninja" riporta alla luce questo mondo in una chiave quotidiana partendo da una famiglia che rifiuta l'etichetta di shinobu (il figlio più piccolo ne è infatti all'oscuro) ma è anche una famiglia che deve fare i conti con un clan nemico feroce. La famiglia Tawara, in teoria da anni si è dedicata alla distillazione del sake, bevanda alcolica tradizionale giapponese: gli affari vanno malissimo e i figli non hanno nessuna intenzione di ereditare l'attività, anche perché nasce e si sviluppa come un'attività imprenditoriale di copertura.

Il protagonista è Haru, un ragazzo che si ritrova, nonostante la formazione da ninja, a fare l'0addetto che riempie i distributori automatici di bibite. È un animo tormentato, impermeabile (non del tutto) all'amore, in cerca di vendetta per un'uccisione sofferta. Oltre a Kento Kaku (è appunto Haru) troviamo l'eccezionale Yosuke Eguci (papà Souichi), Tae Kimura (la nonna Yoko), Kengo Kora (di cui non diremo nulla per non rovinarvi la sorpresa, ma il suo ruolo è centrale) e poi Riho Yoshioka (un'agguerrita ragazza in cerca di verità). Riuscirà questa bizzarra famiglia a trovare pace? Misteri, sentimento e colpi di scena non mancheranno mai.