“House of the Dragon”: trama, cast e personaggi

Lo spin-off di "Game of Thrones" arriva anche in Italia su Sky e Now nel 2022 Emma D'Arcy (la Principessa Rhaenyra Targaryen) e Matt Smith (il Principe Daemon Targaryen) in "The house of the Dragon)







Buone notizie per i fan di “Game of Thrones”, il ritorno a Westeros si fa più vicino, dopo le prime foto dal set di “The house of Dragon” arriva ora anche il trailer. Si tratta del primo spin-off della fortunata serie, basato sul romanzo di George R.R. Martin “Fuoco e sangue”, e arriverà in Italia su Sky e Now in contemporanea con gli Stati Uniti nel 2022.

La trama e il cast

Ambientata 300 anni prima delle vicende narrate nella serie madre, racconterà più a fondo la storia di Casa Targaryen. Nel cast troviamo Emma D’Arcy, Matt Smith ("Dr. Who", "The Crown"), Steve Toussaint ("Prince of Persia - Le sabbie del tempo"), Olivia Cooke ("Ready Player One") e Rhys Ifans ("The Amazing Spider-Man", "Notting Hill").

Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Rhys Ifans (Otto Hightower) Credit: © HBO Emma D’Arcy (la Principessa Rhaenyra Targaryen) e Matt Smith (il Principe Daemon Targaryen) in "The house of the Dragon) Credit: © HBO Steve Toussaint è Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake" Credit: © HBO

I personaggi

Tra i personaggi che impareremo a conoscere meglio anche sul piccolo schermo ecco la Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy): primogenita del re Viserys, nata con tutto ciò che potrebbe desiderare, ma non è un uomo. Il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith è un guerriero senza pari e cavaliere di draghi. Non manca un Lannister, Lord Corlys Velaryon o “The Sea Snake” (Steve Toussaint), Lord di Casa Velaryon, antica almeno quanto Casa targaryen. È il più famoso avventuriero che abbia calcato i mari e ritiene che la sua sia la flotta più grande al mondo. Olivia Cooke è Alicent Hightower, figlia del Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower. La donna più bella dei Sette Regni, è cresciuta nella cerchia più ristretta del re: il Red Keep. A interpretare il padre, Ser Otto, c’è Rhys Ifans, leale servo del Re, vede nel fratello Daemon la più grande minaccia al regno.

Il teaser trailer