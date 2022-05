“How I met your father”: così incontrai papà

Si puo' vedere su

Inizia in un futuro prossimo, intorno al 2050, “How I met your father”, la nuova serie di Disney+ disponibile con tutti i dieci episodi dall’11 maggio. Sophie (Kim Cattrall, la Samantha di “Sex and the city”) racconta ai figli come ha incontrato il loro padre, 30 anni prima.

E da lì si fa un passo indietro nel tempo, fino al 2022: qui iniziano le vicende della giovane Sophie (Hilary Duff), una fotografa trasferitasi a New York alla costante ricerca dell’anima gemella. Condivide le sue giornate con un gruppo di amici: Jesse, un aspirante musicista, Valentina (Francia Almendárez), una promessa del mondo della moda, e Sid, proprietario del bar in cui si svolgono molte scene. Non mancano relazioni andate male, approcci falliti, tante risate e party divertenti. Vi sembra una trama già vista? Certo, questo è lo spin-off di “How I met your mother”, una sitcom molto popolare anche dalle nostre parti...