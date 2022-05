“How I met your father”: la nuova versione di “How I met your mother”

Si puo' vedere su

È già stata rinnovata per una seconda stagione "How I met your father", nuova serie in dieci episodi che debutta sulla piattaforma streaming Disney+ mercoledì 11 maggio. Come si intuisce già dal titolo, si tratta di uno spin-off di "How I met your mother", celebre sitcom che raccontava le vicissitudini sociali e sentimentali dei cinque amici Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily nella New York degli anni Duemila. Il pretesto narrativo, infatti, è lo stesso: una persona adulta racconta ai figli come ha incontrato il coniuge.

Questa volta la protagonista è Sophie che rivive gli avvenimenti di trent’anni prima, mentre racconta ai figli come ha incontrato il loro padre. A scrivere la serie sono Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Carter Bays e Craig Thomas, già ideatori della serie madre, conclusasi dopo nove stagioni del 2014. A interpretare la protagonista sono due attrici molto amate dal pubblico: da una parte Hilary Duff (lanciata da ragazzina nel telefilm "Lizzie McGuire"), dall’altra Kim Cattrall (Samantha di "Sex and the city") è il volto di Sophie adulta.

La trama

In un futuro prossimo, il 2050, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Attraverso il suo racconto torniamo nel 2021: da giovane, Sophie era una fotografa trasferitasi a New York alla costante ricerca dell’anima gemella. Condivideva le sue giornate con un gruppo di amici: Jesse, un aspirante musicista, Valentina, una promessa del mondo della moda, e Sid, proprietario del bar in cui si svolgono molte scene. Sophie e il suo affiatato gruppo di amici cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Il trailer

Il cast

Hilary Duff e Kim Cattrall sono le protagoniste (nella versione giovane e più adulta) della serie, ma il cast conta su tanti personaggi e rispettivi interpreti: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Sid (Suraj Sharma), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) tra i principali. Tra i personaggi secondari, ci sono Ian (Daniel Augustin), Hannah (Ashley Reyes), Meredith (Leighton Meester), Drew (Josh Peck).