“How I met your father”: trama, cast e trailer

La nuova versione di "How I met your mother" arriva su Disney+ a maggio, con protagonista Hillary Duff Il cast di "How I met your father" Credit: © Disney+







Arriva su Disney+ a partire dall'11 maggio "How I met your father". Protagonista (e produttrice) è Hillary Duff nei panni di Sophie, la madre che racconta al figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Un ribaltamento dell'originale "How I met your mother" che racconta la storia di un gruppo di amici nel 2021. La serie è scritta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

La trama

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Torniamo così nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Il cast

La serie vede protagonisti Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma. Tra gli attori che hanno un ruolo ricorrente ci sono Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

