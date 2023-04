“How I met your father”: vita sentimentale di una 30enne

Si puo' vedere su

Tra le serie più amate di tutti i tempi c’è “How I met your mother”, terminata nel 2014 e diventata negli anni un classico. Tanto da dare vita a uno spin-off, “How I met your father”, che ha debuttato lo scorso anno. E che, dal 19 aprile, riparte con gli episodi della seconda stagione, in esclusiva su Disney+.

Il trailer

Come nella serie originale, la storia è narrata in flashback dal futuro, ma a generi invertiti: è Sophie (Hilary Duff) a raccontare le mille traversie che l’hanno portata a conoscere il padre di suo figlio.

In attesa di scoprire la sua identità (con la serie originale ci sono volute nove stagioni!), continuiamo a seguire la vita di Sophie e dei suoi amici a New York. Sono storie che descrivono con ironia le tante complicazioni della vita sentimentale per i trentenni di oggi.

La trama

Sophie e i suoi amici affrontano grandi cambiamenti nelle loro carriere e nello vite sentimentali, mente si ritrovano catapultati nei trent'ani. Non è facile barcamenarsi a tentoni nella vita, ma non c'è nulla che non si possa affrontare con le amizie giuste.

Il cast