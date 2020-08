“Hudson & Rex”: nuova serie canadese su Rai3

13 Agosto 2020 | 13:59 di Lorenzo Di Palma

Prende spunto dalla ormai famosissima produzione austriaca degli anni ‘90 Il commissario Rex la nuova serie poliziesca canadese Hudson & Rex, in onda in prima serata su Rai 3 ogni giovedì dal 13 agosto al 3 settembre. La prima stagione conta 16 episodi, di cui Rai3 ha già trasmesso i primi otto la scorsa estate. Ora andranno in onda i restanti otto, mentre è in produzione una seconda stagione.

Protagonisti delle vicende sono il detective Charlie Hudson, interpretato dall’attore John Reardon, e naturalmente il pastore tedesco Rex, suo fedele compagno, partner nelle indagini e nella soluzione dei casi. Charlie Hudson è un detective di Major Crimes del dipartimento di polizia di St. John che, cresciuto leggendo romanzi gialli, ha sempre desiderato diventare un detective della polizia.

Charlie si trova in partnership con Rex dopo che K9, il precedente poliziotto che lavorava con Rex, è deceduto e Rex era stato destinato a essere soppresso. È allora che Hudson incontra il pastore tedesco e decide di tenerlo con sé salvandolo dalla morte. Scelta indovinatissima perché il naso e le orecchie acutissime del cane si rivelano fondamentali per aiutare il detective Hudson a portare avanti e risolvere i casi assegnati.

Hudson e Rex sono coadiuvati nelle indagini dal sovrintendente Joseph Donovan, dal capo della scientifica Sarah Truong e dallo specialista IT Jesse, tutti presenti in ogni episodio.