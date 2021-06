“I casi della giovane Miss Fisher”, gialli e indagini su Rai2

Su Raidue arriva una nuova serie poliziesca in cui la protagonista non è la detective Anni 20 Phryne Fisher ma la giovane Peregrine Geraldine Hakewill Enrico Casarini







Evidentemente curiosità e acume investigativo possono essere anche una questione genetica, e trasmettersi perfino da zia a nipote. Lo scopriranno gli appassionati delle indagini di Phryne Fisher, la fenomenale detective australiana di "Miss Fisher - Delitti e misteri".

Martedì 15 giugno, su Raidue, infatti, faranno la conoscenza di sua nipote Peregrine Fisher, protagonista di "I casi della giovane Miss Fisher". I gialli di questa nuova serie, lanciata in Australia nel 2019 (e là in questi giorni sta partendo la seconda stagione), sono sempre ambientati a Melbourne, ma cambia completamente lo scenario. Addio Anni 20: Peregrine è una ragazza degli Anni 60, coloratissimi e molto pop. Una ragazza speciale, aggiungiamo, visto che dalla super zia Phryne non ha ereditato solo un cospicuo patrimonio, ma anche la voglia e le capacità per seguire la sua strada di “avventuriera” e di investigatrice.

Nei panni di Peregrine c’è Geraldine Hakewill, parigina di nascita e australiana di vita, la cui carriera d’attrice, già discreta in quanto a ruoli al cinema e in tv, s’è impennata proprio con questa serie. E l’impegno s’è coniugato con la sua passione: «Io non ho solo visto e amato "Miss Fisher - Delitti e misteri"» ha detto infatti, «ma ho anche letto i libri di Kerry Greenwood da cui è nato tutto. E poi amo i film ambientati in altri tempi e adoro Agatha Christie, quindi questo ruolo per me è stato un gran colpo».

Se vi chiedete quali differenze ci siano tra Phryne e Peregrine, Geraldine le ha riassunte così: «Phryne era una donna matura e molto sicura di sé. Peregrine è una ragazza che sta crescendo e che scopre le sue capacità grazie a ogni persona che incontra e a ogni delitto che affronta. È ancora un po’ una gemma grezza, certo, ma riesce a trovarsi a suo agio in ogni situazione e sa giocare in squadra con chiunque le possa dare una mano».

E chi è sempre pronto ad aiutarla è James Steed, affascinante ispettore della polizia di Melbourne interpretato da Joel Jackson. Con quali misteri si misurerà Peregrine in questa serie, prodotta e diretta tutta al femminile (solo un episodio è stato affidato a un regista)? Dovrà indagare sulle morti di una fotomodella, un cantante e un cuoco… E avrà addirittura un “incontro ravvicinato” con una base militare dove si studiano gli alieni.