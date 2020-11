“I Cavalieri di Castelcorvo”, la nuova serie per bambini è su Disney+

05 Novembre 2020 | 14:32 di Giusy Cascio

Dal 6 novembre, in esclusiva su Disney+ con tre episodi alla settimana, arriva "I Cavalieri di Castelcorvo", la nuova serie kids italiana prodotta da The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Stand By Me e dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Trailer

Girata tra Roma e alcuni fra più pittoreschi borghi del Lazio, la serie ha per protagonisti i due fratelli Giulia e Riccardo (interpretati da Lucrezia Santi e Fabio Bizzarro), che per via degli impegni di lavoro dei genitori, si trasferiranno a Castelcorvo nel bed and breakfast della loro zia Margherita (Giada Prandi). Appena arrivati in paese, andando a scuola, conosceranno gli altri due protagonisti della serie: Betta e Matteo (gli attori Margherita Rebeggiani e Mario Luciani), due ragazzi del posto considerati un po’ strambi dai loro coetanei con cui stringeranno subito un patto d’alleanza.

Fra i quattro, dopo un pigiama party molto particolare dove si palesa anche un fantasma che chiederà il loro aiuto, nascerà una bella amicizia nel segno dell’avventura, ma anche del mistero. Castelcorvo, infatti, non è un borgo così calmo e noioso come potrebbe sembrare a prima vista: dopo la perlustrazione del giardino di due strane signore del paese, dette “le sorelle pazze”, i ragazzi si troveranno a risolvere una serie di enigmi per cercare di annullare i poteri malefici della “Stria”, una strega cattiva che rapisce i ragazzini e fa sì che tutti quelli che li conoscono, compresi i genitori, se ne dimentichino per sempre.

Per affrontarla e sconfiggerla, bisognerà essere uniti, avere coraggio o... farselo venire. Ne abbiamo parlato proprio con gli attori protagonisti della serie che ci hanno raccontato, fra le altre cose, anche le piccole e grandi paure che hanno dovuto superare mentre giravano i 15 episodi di “I cavalieri di Castelcorvo”. Eccoli, in questo video.