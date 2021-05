“I delitti del BarLume”, l’ottava stagione in chiaro su Tv8

Pineta è un’immaginaria cittadina toscana che si trova sull’isola d’Elba. Ed è qui che sono stati girati anche gli episodi dell’ottava stagione de "I delitti del BarLume", in onda per la prima volta in chiaro e in prima serata dal 20 maggio su Tv8.

Questa apprezzata produzione Sky Original, in coproduzione con Palomar e ispirata ai romanzi gialli di Marco Malvaldi, narra le vicende del barista Massimo Viviani (Filippo Timi) alle prese con delitti che accadono in zona. Grande è il suo fiuto di investigatore che trova supporto nelle chiacchiere con quattro arzilli vecchietti frequentatori del bar: Emo (Alessandro Benvenuti), Pilade (Atos Davini), Gino (Marcello Marziali) e Aldo (Massimo Paganelli). Più noti come il “quartetto uretra”.

A fine marzo una mareggiata colpisce il BarLume sfasciando tavolini e sedie. Da qui parte il primo dei due episodi intitolato "Mare forza quattro". Un “segnale” per l’arrivo del Covid? Nel dubbio gli anziani restano a casa. Tranne Emo che segue il recupero di un cadavere lasciato dalla burrasca nei pressi del locale. Un evento che, oltre a Massimo, inquieta Beppe Battaglia (Stefano Fresi), suo fratellastro, e Tiziana Guazzelli detta “Tizi” (Enrica Guidi), la sexy banconista del bar. Per il commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino) è un caso difficile ma il nostro Viviani saprà aiutarla. Nel cast c’è anche Corrado Guzzanti nei panni dell’ineffabile assicuratore Paolo Pasquali.