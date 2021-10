“I delitti di Valhalla”, un thriller islandese imperdibile. Da vedere su Netflix

Se siete appassionati delle atmosfere nordiche cupe e ghiacciate, non potete assolutamente perdere questa serie Tiziana Lupi







Si puo' vedere su

Se amate il giallo classico all’inglese, quello con i cottage, i giardini fioriti e i cadaveri su cui al massimo si intravedono i segni di un proiettile o di una ferita da arma da taglio, “I delitti di Valhalla” non fa per voi. Ma se, come la sottoscritta, siete appassionati anche delle atmosfere nordiche cupe e ghiacciate che abbiamo imparato ad amare grazie al thriller scandinavo, non potete assolutamente perdere questa serie, la prima prodotta per Netflix in Islanda.

Al centro degli otto episodi ci sono alcune persone brutalmente assassinate e sfigurate, e una fotografia di un gruppo di ragazzi ospiti di un vecchio istituto per minori che si trovava, appunto, a Valhalla, non lontano dalla capitale Reykjavík. A indagare sul presunto serial killer sono Kata (Nina Dögg Filippusdóttir), abile poliziotta che deve districarsi tra il lavoro e il figlio adolescente, e Arnar (Björn Thors), detective arrivato da Oslo e anche lui alle prese con conflitti familiari. Il finale, a sorpresa, vi lascerà a bocca aperta.