I diari dei ragazzi di “Di4ri”: Livia, Giulio e Daniele

La serie sbarca in chiaro su Super!, abbiamo incontrato Flavia Leone, Liam Nicolosi e Biagio Venditti "Di4ri" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Dopo il debutto su Netflix nel 2022, "Di4ri" - la serie che racconta le vicende di una classe delle medie - arriva anche in chiaro. Dal 7 giugno va in onda ogni venerdì alle 14.10 su Super! (canale 47). Per festeggiare l'occasione, sono venuti a trovarci in redazione tre dei suoi giovani protagonisti: Flavia Leone (Livia), Liam Nicolosi (Giulio) e Biagio Venditti (Daniele).

Tutti e tre ci hanno letto una pagina del loro diario. Abbiamo così scoperto che Liam sogna di diventare pilota di Formula 1, Flavia sa essere particolarmente introspettiva e Biagio ha le idee molto chiare su se stesso.

«Il periodo delle medie è molto particolare» ci ha detto Flavia «Sei grande, però non sei grande». "Di4ri" racconta con profondità e delicatezza gli ostacoli della crescita e della scoperta di sé attraverso le vicende di otto ragazzi di seconda media uniti dalla stessa paura: la loro scuola potrebbe chiudere per mancanza di fondi e loro potrebbero perdersi di vista perché rischiano di essere smistati in altri istituti.

Parallelamente ai tentativi di salvare la scuola, seguiamo le vicende personali di ognuno. «Daniele è un ragazzo coraggioso che in seconda media scopre di essere omosessuale» racconta Biagio. «Si interfaccia con le sue paure nei confronti della famiglia e degli amici e ovviamente del ragazzo che gli piace».

Livia invece è «la sportiva della classe», ci dice Flavia. «Viene chiamata Miss Perfettina, perché non sbaglia mai niente e non si lascia mai andare, e la seguiamo mentre cerca di liberarsi del peso delle aspettative».

Giulio è «il buffone della classe», spiega Liam. «Nella serie scopre di essere dislessico e per me è stato molto bello perché sono dislessico anche io. È stato molto importante far vedere ai ragazzi cos'è la dislessia».

Il loro consiglio per i ragazzi delle medie? «Focalizzatevi sui vostri obiettivi, ma allo stesso tempo divertitevi».