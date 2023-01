“I favoriti di Mida”, ricatti e tragedie. Da vedere su Netflix

I “Favoriti” ingaggiano contro la “baronia del denaro” una lotta senza esclusioni di colpi Silvia Perazzino







Ai primi del Novecento venne pubblicato il racconto di Jack London “The minions of Midas”. Protagonisti della storia, un magnate delle tramvie e il suo braccio destro, i quali, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera firmata, appunto, da “I favoriti di Mida”, finiscono in una spirale di ricatti e tragedie. I “Favoriti”, infatti, ingaggiano contro la “baronia del denaro” una lotta senza esclusioni di colpi. Il racconto venne ripreso da Jorge Luis Borges che lo tradusse in spagnolo.

E Netflix lo ha trasformato in un’adrenalinica serie tv in sei episodi. Creata da Miguel Barros e Mateo Gil, ha per protagonista l’attore spagnolo Luis Tosar. Questa volta siamo nella Madrid dei giorni nostri e un importante e ricchissimo editore riceve un messaggio contenente un ricatto: se non pagherà una grossa somma di denaro, uccideranno una persona a caso in una data e in un luogo prestabiliti e proseguiranno fino a quando lui non cederà. Lotta di classe e, soprattutto, lotta di potere, intrighi e misteri. La suspense è assicurata.