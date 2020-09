“I know this much is true”: un volto, due destini

Foto: Mark Ruffalo in "I know this much is true"

18 Settembre 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Dal 22 settembre, con due episodi a settimana, arriva questa miniserie che ha per protagonista uno straordinario Mark Ruffalo. Tratta dal romanzo del 1998 “La notte e il giorno” (“I know this much is true”) di Wally Lamb, racconta la storia di due gemelli Thomas e Dominick Birdsey (interpretati da Ruffalo nella versione adulta e da Philip Ettinger in quella giovane). Da sempre sono diversi in tutto. Thomas ha avuto una vita turbolenta, fatta di un continuo entrare e uscire dagli ospedali psichiatrici. Dominik, viceversa, è un uomo sereno, appagato dai successi che ha ottenuto nel corso degli anni. A farli ritrovare sullo stesso inevitabile percorso è la morte dei genitori.



Ruffalo ha descritto così la sua esperienza: «Per interpretare Dominik ho dovuto perdere 10 chili, che poi

ho ripreso per rifare altre scene di Thomas: ammetto che è stato molto complicato. Ovviamente la parte di Thomas è stata quella più difficile da girare per via dei risvolti dovuti alla malattia mentale. Ma a modo suo anche Dominik è un personaggio disfunzionale, un uomo che vive con una corazza per proteggersi. Senza dubbio questa serie è stata una sfida molto provante per me».