“I leoni di Sicilia”, la storia di una famiglia dell’Ottocento

La serie tratta dall'omonimo best seller di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese arriva su Rai1 dal 10 settembre Tiziana Lupi







Un affresco politico, sociale e culturale della Sicilia dell’Ottocento (fino all’unità d’Italia) ma anche, o soprattutto, la storia di una famiglia, i Florio, che ha cambiato la storia dell’isola e, forse, dell’intero Paese. È "I Leoni di Sicilia", la serie tratta dall’omonimo best seller di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese, disponibile dallo scorso autunno su Disney+ e ora in arrivo in prima visione su Rai1 e RaiPlay dal 10 settembre

La storia prende il via quando Paolo e Ignazio Florio (interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni e Paolo Briguglia) decidono di lasciare Bagnara Calabra dopo il terremoto del 1802 e di trasferirsi a Palermo insieme alla moglie di Paolo, Giuseppina (Ester Pantano), e al figlio Vincenzo. I Florio non sono poveri ma vogliono diventare ricchi e potenti. Ci riusciranno e quella piccola bottega di spezie, aperta in un’umida cantina, diventerà il punto di partenza per una scalata che li vedrà impegnati nel commercio dello zolfo e del sale, in quello del Marsala, nella tonnara e in una compagnia di navigazione.

Motore di tutta l’attività sarà il figlio di Paolo, Vincenzo (Michele Riondino), nella cui vita irromperà Giulia (Miriam Leone), una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole del tempo, che rifiuta anche solo l’idea di rinunciare alla sua vita per prendersi cura della madre malata e fare la cameriera agli uomini della famiglia: «Mi sono innamorata di Giulia, una donna che prende in mano le redini della sua vita per amore del suo uomo ma anche per amore di sé stessa. La sua voglia di libertà è straordinaria e mi emoziona sapere che questa donna è realmente esistita e ha combattuto per tutte noi» racconta la Leone che, proprio per questo, ha regalato il romanzo della Auci a tutte le donne della sua famiglia.

L’arrivo di Giulia travolgerà la vita di Vincenzo che, almeno nei progetti della madre (che, da anziana, è interpretata da Donatella Finocchiaro), dovrebbe sposarsi con una giovane nobile e timorata di Dio e dare un erede alla famiglia: «Sono due figure rivoluzionarie che si sono innamorate anche mettendosi in difficoltà a vicenda» osserva Riondino, «Giulia lotta contro quello stesso patriarcato di cui Vincenzo è portatore. Non mi sento molto vicino a lui se non per la dedizione al lavoro e al suo modo di guardare al futuro. Lui era un visionario, un precursore dei tempi e, avendo viaggiato, conosceva il mondo e voleva portare in Sicilia la rivoluzione industriale che aveva visto in Inghilterra. Chissà, se le cose fossero andate come lui desiderava, forse oggi la Sicilia sarebbe il cuore produttivo dell’Italia».

Diversamente dal figlio, Paolo incarna invece alla perfezione l’idea di una società fondata sul patriarcato: «È uno di quegli uomini testardi, più preoccupati di costruire qualcosa che dei sentimenti. Lo abbiamo raccontato così com’era, sperando che oggi, dopo duecento anni, qualche piccolo passo in avanti sia stato fatto» dice Vinicio Marchioni. «Paolo è un uomo così ruvido e truce da essere destinato alla “damnatio memoriae”: suo nipote prenderà il nome di Ignazio, suo fratello, e non il suo».

A dare il volto a Ignazio, esponente della terza generazione dei Florio, è Eduardo Scarpetta, un giovane, secondo l’attore, «destinato ancor prima di nascere, in quanto unico figlio maschio, a portare avanti la famiglia e l’impresa». E a sacrificare l’amore: «Rinuncia alla sua Camille, vedova francese impresentabile in famiglia, per sposare la nobile Giovanna D’Ondes (Adele Cammarata, ndr) e dare finalmente ai Florio la nobiltà che gli mancava».

Il regista Paolo Genovese racconta di avere capito subito dopo averlo letto che nel romanzo della Auci c’era materiale per una storia potente: «Quello che mi ha colpito di più sono stati i contrasti su diversi livelli che si incastrano perfettamente: i contrasti storici, con l’unità d’Italia alle porte, quelli sociali tra una borghesia commerciale che avanza e una nobiltà che decade e quelli personali, incarnati da Giulia e da Vincenzo».

I Leoni di Sicilia è prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production. Per realizzarla, tra l’altro, a Palermo sono stati ricostruiti un porto e tre interi quartieri. Sono stati anche aperti i saloni di dimore storiche: alcune scene sono state girate nel Palazzo Gangi Valguarnera, lo stesso dove, nel 1963, Luchino Visconti ambientò la celebre scena del ballo finale de Il Gattopardo. La canzone finale di tutti gli otto episodi della serie è “Durare”, il nuovo singolo di Laura Pausini.