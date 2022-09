“I may destroy you – Trauma e rinascita”: il trailer della nuova miniserie Sky

Approda in esclusiva su Sky la miniserie acclamata dalla critica ideata, scritta e interpretata da Michaela Coel Cecilia Uzzo







C’è voluto tempo, ma arriva finalmente in Italia "I may destroy you – Trauma e rinascita", uno dei titoli di punta tra le novità Sky di questo autunno, per la precisione dal 20 settembre su Sky (e naturalmente in streaming su Now).

Si tratta di una miniserie del 2020 ideata, scritta, co-diretta e interpretata da Michaela Coel: "I May Destroy You – Trauma e Rinascita" le ha fatto vincere nel 2021 il premio Emmy come Miglior sceneggiatura in una miniserie e cinque BAFTA Television (Miglior miniserie; Miglior sceneggiatura in una serie drammatica; Miglior attrice; Miglior regista in una fiction; Miglior montaggio in una fiction) oltre a svariate candidature agli Screen Actors Guild Awards, ai Critics' Choice Awards e agli Independent Spirit Awards.

La star della serie (vista anche in "Star Wars: Gli ultimi Jedi" e prossimamente in "Black Panther: Wakanda Forever") si è fatta conoscere nel 2016 con "Chewing Gum", serie tv da lei creata, scritta e interpretata, con la quale ha vinto un premio BAFTA (British Academy Television Award) per la Migliore interpretazione femminile in una serie comica e talento rivelazione. Qui si affronta un tema estremamente complesso come quello del consenso sessuale in maniera schietta e perfino provocatoria. Suddivisa in due parti, andrà in onda in esclusiva su Sky Atlantic nelle serate del 20 e del 27 settembre con 6 episodi a serata, ovviamente disponibile in streaming su Now e on demand.

La trama

Arabella è una londinese spensierata e sicura di sé con una fiorente carriera di scrittrice, un aspirante fidanzato che la corteggia dall’Italia e un grande e spassoso gruppo di amici. Celebrata come la "voce della sua generazione" dopo l’uscita del suo primo romanzo, merita tutto il suo successo e ha in cantiere un secondo volume. Per staccare dal lavoro organizza una serata di divertimento tra amici, ma la mattina dopo i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Scopre di essere stata drogata e inizia un viaggio, a tratti doloroso e a tratti esilarante, alla scoperta di ciò che le è successo, arrivando a luoghi sorprendenti e conclusioni controverse.

Il trailer

Il cast

Come già detto, il ruolo della protagonista, Arabella, è interpretato da Michaela Coel, che è anche ideatrice della serie. Con lei ci sono Weruche Opia e Paapa Essiedu nei panni dei suoi amici, rispettivamente Terry, amica aspirante attrice, e Kwame, istruttore di fitness. Nel cast ci sono anche Aml Ameen, Harriet Webb, Marouane Zotti, Stephen Wight, Sarah Niles, Karan Gill, Adam James, Natalie Walter, Tobi King Bakare, Michelle Greenidge, Lewis Reeves e Chin Nyenwe.