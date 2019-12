«I Miserabili»: trama, cast e trailer della miniserie inglese

29 Dicembre 2019 | 11:45 di Lorenzo Di Palma

I Miserabili, il capolavoro di Victor Hugo è stato adattato più volte al cinema, l'ultimo delle quali ha trionfato agli Oscar 2012 - con ben 3 premi - per la regia di Tom Hooper, e il cast composto da Anne Hathaway, Hugh Jackman e Russell Crowe. Domenica 29, lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio, però, su Rai3 in prima serata, andrà in onda una nuova mini-serie tratta da I Miserabili prodotta dalla BBC nel 2018: Les Misérables come il romanzo omonimo, è ambientata nei più bassi strati della società francese dell’Ottocento.

Protagonista è Jean Valjean (Dominic West), un detenuto, che cercherà in tutti i modi di fuggire al suo passato e all’irremovibile ispettore Javert (David Oyelowo) al suo inseguimento da anni; ma I Miserabili è anche la storia di una madre giovane e disperata, Fantine (Lily Collins), spinta dalle circostanze a lasciare la figlia e a diventare una prostituta per mantenersi. Nel cast anche Adeel Akhtar e Olivia Colman nei ruoli rispettivamente di Mr. e Mrs. Thénardier, una coppia di proprietari della locanda e tutori di Cosette. La serie è stata girata in Belgio e nella Francia del Nord dal regista Tom Shankland, a lavorare sulla sceneggiatura è stato chiamato Andrew Davies, già noto alla BBC per gli adattamenti di Guerra e Pace e Orgoglio e Pregiudizio.

Trama

Scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati, Jean Valjean prova a ricostruirsi una vita nella Francia dell'inizio del diciannovesimo secolo. Il suo stato di ex galeotto e la persecuzione da parte dell'ispettore Javert lo spingono nuovamente verso il crimine, ma il vescovo Myriel lo redime e gli dà l'argento necessario per cominciare una nuova vita. Anni dopo Valjean, con una nuova identità ma sempre ricercato da Javert, intreccia la propria vita con quella della prostituta Fantine, che gli affida sul letto di morte la figlioletta Cosette. Insieme alla bambina, Valjean si rifugia nella capitale, dove anni dopo verrà coinvolto nell'insurrezione repubblicana di Parigi del giugno 1832.

Trailer