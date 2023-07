“I misteri di Whitstable Pearl”, sottile humour inglese e crime. Da vedere su Now

Si puo' vedere su

Le ostriche del ristorante di Pearl Nolan (Kerry Godliman) sono molto apprezzate nel villaggio di pescatori di Whitstable, ma quando Pearl finisce di aiutare l’eccentrica madre Dolly (Frances Barber) nel ristorante di famiglia si dedica con passione alla sua seconda attività, quella di investigatrice privata.

I casi su cui indaga la portano a lavorare insieme, spesso in competizione, con il burbero poliziotto londinese Mike McGuire (Howard Charles), reso ancora più introverso dalla traumatica perdita della moglie. I due, in quella che dovrebbe essere una tranquilla cittadina balneare dove tutti si conoscono e l’atmosfera è apparentemente allegra, si ritrovano a risolvere crimini e omicidi intricati e la loro intesa non è soltanto professionale. La serie, sceneggiata dal norvegese Øystein Karlsen (“Lilyhammer”), è basata sui romanzi della scrittrice inglese Julie Wassmer, che è anche tra i produttori esecutivi. Sottile humour inglese e crime: un’accoppiata che funziona sempre.