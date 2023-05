I nuovi episodi di “Chicago Fire” e “Chicago Med” in partenza su Italia 1

Ritornano le vicende dei vigili del fuoco e soccorritori del dipartimento di Chicago, tra missioni di soccorso urgente e l’evoluzione dei rapporti professionali e personali che legano i protagonisti. La decima stagione di "Chicago Fire" arriva infatti su Italia 1 giovedì 25 maggio riprendendo da dove si era interrotta. Vedremo quindi che sulla carriera del tenente Jason Pelham (Brett Dalton) graverà una pesante accusa. E il tenente Kelly Severide (Taylor Kinney), la fidanzata Stella (Miranda Rae Mayo) e il comandante Boden (Eamonn Walker) decideranno quindi di aiutarlo per dimostrare la sua innocenza. Intanto Severide e la collega Wendy Seager (Andy Allo) indagano su un incendio e Stella si chiede se ci sia qualcosa tra i due. Rinunceranno al loro proposito di matrimonio? Sarà una sorpresa. E proprio le sorprese che riserva Chicago Fire appassionano Taylor Kinney: «Nonostante la longevità della serie, le vicende continuano a essere scoppiettanti e ricche di colpi di scena» dice.

Sempre da giovedì 25, in seconda serata su Italia 1, ci sposteremo dalla caserma dei Vigili del fuoco al Gaffney Chicago Medical Center per seguire i medici e gli infermieri protagonisti di "Chicago Med", che arriva con la settima stagione. E i nuovi episodi ci riserveranno parecchi colpi di scena: naufragata la storia d’amore con Will Halstead (Nick Gehlfuss), la collega Natalie Manning (Torrey DeVitto) lascerà l’ospedale. Ma questa importante uscita dal cast verrà compensata da una nuova entrata, quella del medico d’urgenza Stephanie Hammer (Kristen Hager). La dottoressa conosce fin dai tempi della scuola di Medicina Halstead, che nel frattempo, dopo essere stato sospeso, tornerà in corsia chiamato a svolgere un delicato compito... «Per diventare Will ho studiato tantissimi termini medici, ho visto serie ospedaliere e mi sono documentato. E poi sul set abbiamo un medico che ci aiuta e io cerco di apprendere il più possibile per essere sempre credibile» spiega Gehlfuss.