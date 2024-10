“I Pennac”, su Giallo una nuova serie poliziesca

Da mercoledì 23 ottobre, in prima serata, vanno in onda gli otto episodi Enrico Casarini







Arriva su Giallo (canale 38) una nuova serie per gli appassionati delle fiction poliziesche francesi, che iniziano a essere veramente numerose e sempre originali. Da mercoledì 23 ottobre, in prima serata, vanno in onda gli otto episodi di "I Pennac – Indagini di famiglia". Protagonisti sono Annabelle Pennac (Julie-Anne Roth), grintoso capitano della polizia di Montpellier, nel sud della Francia, e suo padre Hannibal (Christian Rauth), capitano anch’egli, richiamato in servizio dalla pensione. E vi sveliamo subito una curiosità, i due protagonisti sono padre e figlia anche nella vita: Rauth, infatti, è un “cognome d’arte” assunto da Christian Roth.

L’idea di questa collaborazione non piace ad Annabelle, che considera Hannibal il prototipo del genitore pessimo. Lui l’ha abbandonata quando aveva appena 6 anni, e Annabelle, che nel tempo ha sempre respinto ogni suo tentativo di contatto, è convinta che da questo trauma discendano tutti i problemi della sua vita, a partire dalla dislessia. Insomma, i due Pennac riuniti sembrano destinati non a costituire una squadra investigativa, bensì a trasformarsi in una bomba pronta a esplodere. Eppure devono indagare insieme... Bisogna, infatti, riaprire un caso apparentemente chiuso. Viene trovata morta Aline Durelle, una donna ritenuta scomparsa da molti anni e considerata assassinata. Pur senza che fosse mai ritrovato il cadavere, per l’omicidio era stato condannato il marito, che ora vuole rifarsi su chi lo spedì in carcere truccando (dice lui…) le prove. Naturalmente il poliziotto “cattivo” era Hannibal. I Pennac, dunque, non devono trovare solo la verità su Aline: Annabelle vuole anche scagionare il nonno dei suoi due figli, mentre Hannibal vuole cercare di ricostruire un rapporto con la figlia.