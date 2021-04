“I segreti delle balene”: andiamo alla scoperta dei giganti del mare

Quattro episodi su Disney+ raccontano le abitudini quotidiane di orche, capodogli e altri cetacei "I segreti delle balene" Credit: © Disney+ Monica Agostini







La nuova serie originale "I segreti delle balene" svela le profondità del mare su Disney+ a partire dal 22 aprile, Giornata mondiale della Terra.

Il team che ci ha lavorato è notevole: la docuserie di National Geographic è prodotta da James Cameron, regista pluripremiato per “Titanic” e “Avatar”; la voce in lingua inglese è dell’attrice e ambientalista Sigourney Weaver, mentre la regia è del fotogiornalista ed esploratore Brian Skerry. Che ha girato tra 24 Paesi del mondo raccontando i comportamenti di alcuni cetacei: «Ci sono voluti due anni di ricerca e tre di riprese» dice Skerry sul suo Instagram. «Il mio obiettivo era di far capire il complesso stile di vita».

Gli episodi sono quattro, e ognuno approfondisce una diversa specie, partendo dalle orche di Patagonia, Nuova Zelanda e Norvegia e dal loro modo di cacciare per arrivare alle megattere di Alaska e Antartide, che usano un’articolata tecnica di comunicazione per trovare il compagno. Si parla poi di beluga e narvali, che viaggiano tra Groenlandia e Artico canadese seguendo rotte note solo a loro, per chiudere con i capodogli di Dominica, Azzorre e Sri Lanka, che vivono seguendo una struttura gerarchica basata sui più giovani.