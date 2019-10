Il 15 ottobre in edicola ON, la guida alla tv in streaming

Il 15 ottobre in edicola ON, la guida alla tv in streaming

Vi aspetta allegata a Sorrisi (a solo un euro in più). In copertina “Jack Ryan”, la serie di Prime Video con John Krasinski

08 Ottobre 2019 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Dal 15 ottobre vi aspetta in edicola una grande sorpresa: allegato con Sorrisi (a solo un euro in più) troverete il nuovo numero di ON, la nostra grande guida dedicata alla tv in streaming.

In copertina “Jack Ryan”, la serie di Prime Video con John Krasinski: il 1° novembre arriva la seconda stagione. Dentro, tantissimi altri servizi: due attesi ritorni di Netflix (“The Crown” e “Baby”), Stefano Accorsi che racconta la sua serie “1994”, una spettacolare mappa delle migliori serie “made in Usa” e un articolo che sorprenderà gli amanti della fantascienza.

Tra le novità, una sezione tutta dedicata al nuovo servizio Apple Tv+ in arrivo in Italia sempre il 1° novembre. Infine, ci sarà anche la nostra imperdibile guida alle piattaforme, ancora più ricca, per sapere quanto costano, come ci si abbona e come si provano gratuitamente.