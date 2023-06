“Il cane che dorme”, la nuova serie crime tedesca di Netflix

La serie con Max Riemelt di “Sense 8” sta conquistando il pubblico della piattaforma streaming Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Il crime del momento è "Il cane che dorme", serie tedesca disponibile su Netflix dal 22 giugno che ha rapidamente scalato la classifica dei contenuti più visti in Italia, facendo retrocedere al secondo posto “Questo mondo non mi renderà cattivo” di Zerocalcare. Dal titolo originale “Schlafende Hunde” (in versione internazionale “Sleeping dog”), è una serie poliziesca in sei episodi incentrata su un ex commissario ritrovatosi a vivere per strada dopo un evento terribile. L’uomo, interpretato da Max Riemelt (“Sense 8”) si trova a collaborare con una giovane procuratrice, che ha il volto di Luise von Finck (“Bonn - Vecchi amici, nuovi nemici”). Insieme formano un duo insolito di investigatori che si ritroveranno coinvolti in un intrigo sempre più insidioso all’interno del sistema giudiziario. La serie è il remake della serie israeliana del 2016 dal titolo “The Exchange Principle”.

Trama

Mike Atlas è un ex commissario berlinese che ha rinunciato alla sua famiglia e alla sua vita per diventare un senzatetto. La morte di un uomo in carcere in circostanze misteriose lo spinge però a tornare alla vecchia vita, dato che era stato lui a farlo arrestare. Al suo fianco si trova una giovane e ambiziosa procuratrice, Jule Andergast. Presto i due scopriranno che dietro quell'omicidio c'è una cospirazione ben più grande all'interno del corpo di polizia. Sono coinvolti anche i vertici della magistratura oppure tutto è legato a un devastante attacco terroristico che aveva sconvolto la città un anno e mezzo prima? Se la risposta si trova nella rovina del poliziotto, occorre prima affrontarne la causa scatenante, svelando così cosa contiene veramente il "vaso di Pandora".

Trailer

Cast