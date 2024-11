“Il capo perfetto”, al via le riprese della serie con Luca Zingaretti 

Le riprese si stanno svolgendo nei pressi di Reggio Emilia e continueranno tra Modena e Sassuolo Federica Marcucci







Primo ciak per "Il capo perfetto", serie comedy prodotta da Cattleya che arriverà prossimamente su Netflix e in cui vedremo protagonista Luca Zingaretti. Composta da sei episodi, è attualmente in lavorazione con le riprese che si stanno svolgendo a Rubiera (Reggio Emilia) e successivamente il cast si sposterà tra Modena, Sassuolo e dintorni. La serie è basata su "El Buen Patrón", acclamata commedia di Fernando León de Aranoa.

"Il capo perfetto" è diretta da Rian Johnson, già dietro alla macchina da presa de "I delitti del Barlume", e Niccolò Falsetti rispettivamente per i primi tre e ultimi tre episodi.

è Giulio Zagni, un imprenditore perfetto - o quasi Francesco Colella

La trama de "Il capo perfetto"

Giulio Zagni è “il capo perfetto”, che da sempre dirige come un vero e proprio re la fabbrica di volanti e della sua famiglia. Integerrimo e preciso è sempre pronto a riportare in carreggiata amici e parenti, costi quel che costi. Tuttavia, proprio come il motore di un’auto, anche questo meccanismo che sembra apparentemente ben oliato si inceppa mandando la vita privata e lavorativa dell’imprenditore fuori controllo. Ce la farà Giulio a tornare in pista tra imprevisti di ogni genere?