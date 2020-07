“Il codice dei campioni”: la nuova docu-serie sportiva Apple TV+

Da LeBron James a Tom Brady: i più grandi atleti del mondo si raccontano nella serie in streaming dal 10 luglio

10 Luglio 2020 | 14:25 di Valentina Barzaghi

Il campione NBA, tra i giocatori di basket viventi più forti di sempre, LeBron James. La leggenda del football Tom Brady. La calciatrice cinque volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, Alex Morgan. L’imbattibile fuoriclasse nello stile libero al nuoto (campione nei 400, negli 800 e nei 1500 metri) Katie Ledecky. Lo snowborder e skater di fama internazionale, più volte campione olimpico e vincitore degli X-games, Shaun White. L’uomo dei record nella corsa Usain Bolt. Il surfista 11 volte campione del mondo Kelly Slater. Sono loro i protagonisti di “Il codice dei campioni”, la docu-serie sullo sport firmata Apple TV+, che debutta sulla piattaforma il 10 luglio.

Attraverso interviste ai vari atleti, la serie che potrebbe replicare il successo planetario di “The last dance” - la produzione Netflix che racconta la parabola ascendente anni ’90 dei Chicago Bulls, con Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman etc. - si focalizza sulle storie meno note di questi grandi campioni sportivi.

La prima stagione di “Il codice dei campioni” è composta da 7 episodi, ciascuno dedicato a un momento specifico della carriera di ogni atleta coinvolto. È diretta da Gotham Chopra (“Kobe Bryant’s Muse”), che è anche produttore esecutivo.