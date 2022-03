“Il filo invisibile”: trama, cast e trailer

È disponibile in streaming il film con Filippo Timi, Francesco Scianna e Francesco Gheghi, che racconta in modo leggero e ironico una famiglia con due papà Francesco Gheghi, Francesco Scianna e Filippo Timi sono i protagonisti del film "Il filo invisibile", su Netflix dal 4 marzo. Valentina Barzaghi







È disponibile su Netflix dal 4 marzo “Il filo invisibile”, il film diretto da Marco Simon Puccioni (“Riparo”, “Come il vento”) che ha come protagonista una famiglia con due papà interpretati da Filippo Timi e Francesco Scianna. I due, che hanno un legame ventennale, sono i genitori di Leone, nei cui panni troviamo il bravo Francesco Gheghi, un ragazzo ormai adolescente che hanno adottato grazie al supporto di un’amica, che ha dato loro il suo utero in affitto.

La trama

I tre hanno una vita famigliare splendida. Questo fino al giorno in cui Paolo (Timi), un uomo tenero ma un filo rigido, scopre che Simone (Scianna), più brillante e spavaldo, lo tradisce da due anni. Come in tutte le famiglie il tradimento è un fulmine a ciel sereno, che sconvolge equilibri e porta con sé tante complicazioni affettive e gestionali. Leone, che si trova già in un periodo complicato della sua vita, in cui scoprire lui stesso l’amore e venire a patti con i preconcetti di chi lo circonda, si trova coinvolto in una guerriglia di piccole ripicche, da cui emergeranno anche importanti verità sul suo passato.

“Il filo invisibile” unisce dramma e commedia in un film che, con leggerezza, racconta come per un ragazzo giovane determinati problemi famigliari siano tali, qualsiasi sia il tipo di nucleo che ha alle spalle. Nel corso del film, Leone porta avanti un progetto scolastico di narrazione della sua famiglia, da quando era piccolo a oggi, proprio per mostrare a compagni e rispettivi genitori come il suo mondo non sia né più spensierato né più difficoltoso del loro. È lo stesso dal punto di vista di problemi emotivi e dinamiche. La differenza la fa la burocrazia, con le lunghe trafile per riuscire essere riconosciuti come famiglia e le conseguenti complicazioni logistico-legali.

Il cast

Nel cast del film insieme ai bravi Filippo Timi nei panni di Paolo, un uomo che ha dedicato tutto se stesso al suo ruolo di padre finendo per dimenticarsi del resto, Francesco Scianna in quelli di Simone, più egoista ma non per questo meno coinvolto e interessato alla sua famiglia, e Francesco Gheghi in quelli di Leone, un “bravo” ragazzo, gentile e sentimentale, ci sono la sempre magnetica Valentina Cervi che interpreta Monica, confidente dei due, e Jodhi May che è Tilly, la donna che ha partorito Leone.

Il trailer

“Il filo invisibile” è una riflessione sul significato di famiglia oggi, che affronta con leggerezza e ironia, grazie anche a una trama costruita su una serie continua di equivoci finalizzati a raccontare l’atteggiamento benpensante dei più, dalla teoria alla pratica, in materia di genere, famiglia e identità, tra stereotipi e realtà. Data l’importanza, qualche tematica sarebbe stato bello vederla più approfondita, ma “Il filo invisibile” si allarga così alla sensibilizzazione del grande pubblico, che apprezzerà tutte le sue sfumature, da quelle romantiche a quelle sociali.