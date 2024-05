“Il gioco della piramide”, una scuola spietata

La serie coreana di Paramount+ è ambientata in un liceo Shin Seul Ki in "Il gioco della piramide" Credit: © Paramount+ Redazione Sorrisi







Se pensate che la vita in un liceo sia dura, forse non conoscete la scuola femminile di Baekyeon. Un istituto dove vige un rigoroso e spietato sistema piramidale: chi sta in cima ha il potere, chi sta alla base è vittima di angherie e bullismo.

Ne sa qualcosa Seong Su-ji, che appena arrivata nella scuola si ritrova vittima di questo violento sistema. E allora cerca di sfidarlo guidando una ribellione per smantellare la “piramide”.

Tratta da un “manhwa” (i fumetti della Corea del Sud), la serie “Il gioco della piramide” sbarca su Paramount+ con dieci episodi che faranno impallidire i conflitti presenti nelle nostre superiori...