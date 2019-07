“Il giovane ispettore Morse”, arriva la seconda stagione 

11 Luglio 2019 | 16:50 di Cecilia Uzzo

Dopo lo sconvolgente finale della prima stagione, a stretto giro su Paramount Network arrivano le nuove puntate de “Il giovane ispettore Morse”. Dal 12 luglio, ogni venerdì alle ore 21.10 in prima tv assoluta sul canale 27 del digitale terrestre vanno in in onda i quattro episodi che compongono la seconda stagione.

La serie prequel del celebre "Ispettore Morse", serie britannica tratta dai romanzi omonimi di Colin Dexter, è scritta da Russell Lewis e prodotta da Mammoth Screen per ITV. “Il giovane ispettore Morse” è infatti una serie antologica ambientata nella Oxford degli anni ‘60, sullo sfondo di un rivoluzionario cambiamento sociale. La storia segue gli inizi della carriera del famoso detective Morse, uno dei personaggi più iconici nati dalla penna di Colin Dexter, reso celebre non solo per le intricate indagini che porta avanti, ma anche per il forte carattere e per il suo amore per la musica classica, i cruciverba, la birra chiara e le auto d’epoca.

Presentata in Italia in prima tv assoluta da Paramount Network, la prima stagione de Il giovane Ispettore Morse ha riscosso grande successo, conquistando il pubblico grazie ad una storia avvincente, ricca di suspence, colpi di scena, casi appassionanti e un sense of humour pungente e irresistibile.

Con il finale della prima stagione, la serie si era conclusa lasciando il giovane Morse ferito da tutti i punti di vista, professionalmente, emotivamente e anche fisicamente. Nella seconda stagione vengono riprese le vicende rimaste in sospeso, mentre all’orizzonte si profilano nuovi e inquietanti omicidi da risolvere, tra segreti da svelare e uno scenario dove niente è come sembra. A vestire i panni di Endeavour Morse ritroviamo Shaun Evans (Ashes to Ashes, Whitechapel). Nel cast figurano anche Roger Allam, Richard Lintern e James Bradshaw.



Trama

La nuova stagione, composta da quattro episodi della durata di un’ora, si apre con un capitolo ricco di suspence, dove storia, politica e mondo dello spettacolo si intrecciano in un groviglio di trame misteriose, che, una volta dipanato, svelerà moltissimi segreti. Rientrato in squadra, dopo quattro mesi dalla sparatoria, Morse indaga sul suicidio di un uomo, l’omicidio di una ragazza e il furto di un antico tesoro, apparentemente non connessi tra loro.