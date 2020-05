“Il giovane ispettore Morse”: su Paramount arriva la quarta stagione

I quattro nuovi episodi andranno in onda ogni mercoledì in prima serata dal 6 maggio

05 Maggio 2020 | 16:55 di Giulia Ausani

Mercoledì 6 maggio in prima serata su Paramount Network arriva la quarta stagione de "Il giovane ispettore Morse", tratta dai romanzi di Colin Dexter. Ambientata negli Anni 60, la serie segue le indagini del commissario Constable Endeavour Morse, interpretato come sempre da Shaun Evans.

I quattro nuovi episodi, sviluppati come dei film a sé stanti, sono ambientati tra l'estate e l'autunno del 1967. L’ispettore Morse scopre che la sua prova d'esame da sergente è stranamente scomparsa, cosa che lo rende non idoneo alle indagini. Mentre qualcuno ai piani alti cerca quindi di sabotare la sua carriera, Morse dovrà comunque vedersela con omicidi da risolvere.

L'appuntamento è ogni mercoledì in prima serata. Gli episodi saranno disponibili anche sul sito di Paramount Network per trenta giorni dalla data di messa in onda.