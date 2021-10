“Il giovane Wallander”, un noir scandinavo. Da vedere su Netflix

Un detective in erba, un ragazzo dalla faccia pulita, un po’ imbranato e anonimo, alle prese con le sue prime indagini Antonio de Felice







Si puo' vedere su

Per gli amanti del genere noir scandinavo lo scrittore Henning Mankell (scomparso nel 2015) è un punto di riferimento grazie ai suoi romanzi polizieschi che ruotano sui casi del commissario Kurt Wallander. E al noir scandinavo si ispira anche il prequel, dove il detective in erba è interpretato da Adam Pålsson. È un ragazzo dalla faccia pulita, un po’ imbranato e anonimo, alle prese con le sue prime indagini. Deve vedersela con realtà complesse ma ha già uno spiccato senso della giustizia verso un tema come l’immigrazione, attuale anche in Svezia.

Non a caso, la serie è ambientata ai nostri giorni a Malmö, una delle città più problematiche del Paese sotto questo punto di vista, e più precisamente nel quartiere ghetto di Rosengård dove Wallander abita. Qui indaga sulla morte di un ragazzo ucciso da una bomba, ed è lui stesso ad assistere all’omicidio. Un delitto che scatena nuove tensioni nella banlieue e fra gli indagati c’è un ragazzo di colore, un vicino del giovane Wallander. Che promette un finale a sorpresa…