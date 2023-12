“Il giro del mondo in 80 giorni”, il capolavoro di Jules Verne torna in una grande serie tv

Arriva su Rai2 con una serie internazionale in quattro serate (il 27 e 29 dicembre, e il 3 e 5 gennaio) Enrico Casarini







È una delle avventure più emozionanti della letteratura di ogni tempo: è “Il giro del mondo in 80 giorni”, capolavoro di Jules Verne che arriva su Rai2 con una serie internazionale in quattro serate (il 27 e 29 dicembre, e il 3 e 5 gennaio).

La storia è stranota ma non ha perso il suo fascino, nonostante i cambiamenti rispetto al romanzo. Siamo nel 1872, a Londra Phileas Fogg scommette 20 mila sterline (oggi sarebbero circa tre milioni e 250 mila euro) che riuscirà a fare il giro del mondo in 80 giorni: i suoi problemi sono appena cominciati

L’avventura ha un cast incredibile: i tre viaggiatori che seguiremo nel viaggio verso est (attenti: è la chiave di tutto!) saranno interpretati dall’attore inglese David Tennant (è Fogg), dal francese Ibrahim Koma (è Passepartout, il domestico di Fogg) e dalla tedesca Leonie Benesch (la giornalista Abigail “Fix” Fortescue).

Anche l’Italia ha una stella nel cast: Giovanni Scifoni. Lo vedremo già nella prima serata e non renderà facile la vita a Fogg... «Avevo letto il libro da ragazzino, obbligato da papà» ricorda Scifoni. «Figuriamoci se un bambino degli Anni 80 aveva voglia di leggere Verne! Ma quando entri nel racconto, ti rapisce». Qual è il significato di questa avventura? «È la consacrazione della fiducia nel progresso, che mai è stata più alta come in quell’epoca, alla fine dell’Ottocento».

Un romanzo imperdibile

“Il giro del mondo in 80 giorni” è parte del ciclo dei “Viaggi straordinari” dell’autore francese Jules Verne (1828-1905). Uscito a puntate nel 1872 sul quotidiano “Le Temps”, diventò libro nel 1873. Tra le varie edizioni in italiano, questa di Einaudi costa 11 euro.

Tre intrepidi viaggiatori

I protagonisti di questa avventura sono tre viaggiatori: Phileas Fogg, un gentiluomo inglese molto sedentario e timoroso; Jean Passepartout, il suo nuovo domestico francese, pratico, sveglio ma ambiguo; Abigail “Fix” Fortescue, un’ambiziosa giornalista del quotidiano londinese “Daily Telegraph”, che vuole dimostrare il proprio talento al suo direttore, ovvero... suo padre.