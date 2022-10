“Il grande gioco” è la serie che racconta il dietro le quinte del calciomercato

Francesco Montanari è protagonista con Giancarlo Giannini ed Elena Radonicich della nuova serie Sky Original Francesco Montanari ne "Il grande gioco" Cecilia Uzzo







Il dietro le quinte del calciomercato è raccontato ne "Il grande gioco", nuova serie Sky Original con protagonista Francesco Montanari, dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Otto episodi che raccontano uno dei momenti più appassionanti dell’intera stagione calcistica, tra affari miliardari, personaggi senza scrupoli e trattative al cardiopalmo. Tra i protagonisti ci sono anche Elena Radonicich e Giancarlo Giannini. Diretta da Fabio Resinaro & Nico Marzano, "Il grande gioco" è stata creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri, a partire da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi, Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri.

Il trailer

La trama

Screditato da false accuse, Corso Manni è passato dall’essere il golden boy dei procuratori della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, a essere emarginato dal mondo calcistico. Con l’aiuto del giovane procuratore Marco Assari, ricostruisce la sua carriera contendendosi la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia con Dino De Gregorio ed Elena De Gregorio, rispettivamente CEO della ISG e sua ex moglie. Un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti prende forma con l’ingresso di Sasha Kirillov, un navigato procuratore della russa Plustar, determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei preziosissimi terreni intestati alla ISG.

Il cast: interpreti e personaggi