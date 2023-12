Il lato romantico di “Berlino”

Arriva lo spin-off della serie “La casa di carta” con protagonista Pedro Alonso Silvia Perazzino







Si puo' vedere su

Rubare dei preziosissimi gioielli dal caveau di una casa d’aste parigina senza lasciare alcuna traccia, come per un trucco di magia. Un colpo perfetto, “messo a rischio” da una variabile non calcolabile: l’amore. Già, perché in “Berlino”, spin-off della celebre serie “La casa di carta” (dal 29 dicembre su Netflix), il romanticismo è protagonista quanto l’azione. Ne parliamo con Pedro Alonso, l’attore che presta il volto all’affascinante Berlino.

Pedro, Berlino nella serie dice che non si può morire per amore... è vero?

«Il mio personaggio mi ha insegnato che si può dire una cosa che suona come una sentenza per poi contraddirsi in un attimo».

Se non per amore, per che cosa si può morire?

«Ora sto leggendo molto Giordano Bruno (studioso condannato a morte come eretico nel 1600, ndr). Si può morire per le proprie convinzioni, per esempio».

Per Berlino che cosa rappresenta Camile, la donna di cui faremo conoscenza?

«Un incanto inevitabile».

E tra l’amore e il colpo del secolo, cosa sceglierebbe?

«Berlino è un prestigiatore, vive nell’edonismo puro. Non ruba per il denaro, ma per la poesia. E farebbe di tutto per un momento di amore assoluto. Io invece credo che l’amore per se stessi, per l’altro, per la vita può diventare qualcosa di stupendo, così come la relazione d’amore può trasformare la vita in un tormento».

A lei piace Berlino?

«Lui è completamente folle, manipolatore, impresentabile. Ma è come un golosissimo panettone farcito».