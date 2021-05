“Il metodo Kominsky 3”: trama, cast e trailer della serie Netflix con Michael Douglas

Dal 28 maggio la terza e ultima stagione della serie con Michael Douglas Michael Douglas ne "Il metodo Kominsky" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Non stiamo spoilerando nulla che non ci sia già nel trailer, rivelando che la terza stagione di “Il metodo Komisky”, in arrivo su Netflix il 28 maggio, vede Sandy (Michael Douglas) alle prese con la scomparsa dell’amico Norman (Alan Arkin).

La coppia di amici al centro della narrazione viene dunque sfaldata per il perfetto epilogo di una serie tragicomica che è riuscita con garbo e ironia a a parlare di vecchiaia e morte, intrattenendo il pubblico per ben tre stagioni, soprattutto grazie a una coppia di fuoriclasse come Arkin e Douglas.

La trama

Impossibile non sentire la mancanza del cinico Norman, anche se Sandy in questi ultimi episodi trova una valida spalla comica alternativa in Roz, interpretata da Kathleen Turner, la sua ex moglie arrivata a Los Angeles per trascorrere un po’ di tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker) e il quasi marito Martin (Paul Reiser).

L’eredità di Norman con cui Sandy si trova a che fare non è solo affettiva, ma anche materiale. Per evitare che la scapestrata figlia Phoebe (Lisa Edelstein) e il nipote adepto di Scientology (Haley Joel Osment) facciano razzia dei suoi beni, Norman ne ha infatti delegata la gestione a Sandy - lasciandogliene una cospicua somma - che si trova così costantemente assediato dalla follia dei parenti.

Il trailer

“Il metodo Kominsky” non avrà una quarta stagione. La premiata serie di Chuck Lorre ("The Big Bang Theory"), con i suoi sei nuovi episodi, è arrivata al capolinea.

Il cast

In assenza di Arkin, il cast di “Il metodo Kominsky 3” oltre ai ruoli già consolidati e alla new entry Kathleen Turner, vede la partecipazione di super star come Morgan Freeman e il regista Barry Levinson.