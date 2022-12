“Il mistero dei templari”: è iniziata la caccia al tesoro

La serie di Disney+ si ispira al celebre film Lisette Olivera nella serie "Il mistero dei templari" Credit: © Disney+ Giulia Ausani







Vi ricordate “Il mistero dei templari”, film del 2004 con Nicholas Cage nei panni di un archeologo avventuriero? Su Disney+ vi aspetta una nuova caccia al tesoro in “Il mistero dei templari - La serie”, disponibile dal 14 dicembre con un episodio ogni settimana.

La protagonista è Jess (Lisette Olivera), una ragazza con la passione per gli enigmi. Un giorno uno strano sconosciuto le dà un indizio su un tesoro che sembra essere collegato a suo padre, morto diversi anni prima. Insieme con i suoi amici si lancia così in una missione rocambolesca tra monumenti americani, complessi rompicapo e cacciatori di tesori (come Billie, trafficante di reperti interpretata da Catherine Zeta-Jones).

La trama

La vita di Jess Valenzuela(Lisette Olivera)viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quandolei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia?

Il cast

Oltre a Lisette Olivera,nella serie troviamo Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Catherine Zeta-Jones, Lyndon Smith. Harvey Keitel, che ha interpretato Peter Sadusky nel franchise cinematografico si unisce al cast come guest star nello stesso ruolo.