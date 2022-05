“Il pianeta preistorico”: tornano David Attenborough e Jon Favreau

Dai produttori di "Planet Earth", debutta il 20 maggio in streaming su Apple Tv+ la serie che ricostruisce la vita dei dinosauri Sono 5 le puntate di "Il pianeta preistorico", la serie Apple TV+ in streaming dal 20 maggio, realizzata dai creatori di "Planet Earth". Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Coste, Deserti, Acqua dolce, Mondi di ghiaccio e Foreste: sono questi i titoli delle cinque puntate di “Il pianeta preistorico”, il nuovo show dai produttori dell’ormai celebre e acclamata serie documentaristica "Planet Earth" e dal regista Jon Favreau (“Il re leone”, “Il libro della giungla”), narrato ovviamente da Sir David Attenborough.

Attraverso un concatenarsi di ricostruzioni mozzafiato, propone alcuni episodi della vita dei dinosauri sulla Terra, combinando riprese sensazionali di fauna selvatica, le ultime scoperte in materia di paleontologia e l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia per dar vita agli abitanti del mondo preistorico e ai loro habitat.

È un’esperienza immersiva nell’universo che propone, che narra fatti curiosi e non molto conosciuti sulla vita dei dinosauri, ritratti negli immensi e incontaminati teatri naturalistici del Cretaceo.

Coinvolgente e adatta al pubblico più variegato, grazie soprattutto alla narrazione di Sir David Attenborough - è un’ottima palestra per chi desidera vedere una serie interamente in lingua inglese - che unisce conoscenza e ironia in un racconto che emoziona anche i non fan dei giganti estinti, la serie è arricchita dalla colonna sonora originale del premio Oscar Hans Zimmer (“Dune”, “Il gladiatore”).

Lo show prodotto dal team della BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC, è un’esperienza cinematografica spettacolare e un nuovo capitolo da scoprire su cosa è accaduto 66 milioni di anni fa e chi ha popolato quell'arco di storia.