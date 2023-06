“Il Principe”, la nuova docuserie italiana di Netflix

Arriva in streaming la storia e la vicenda giudiziaria di cui è stato protagonista Vittorio Emanuele di Savoia, controverso ultimo erede al trono d’Italia Cecilia Uzzo







Si intitola semplicemente "Il Principe", la nuova docu-serie che approda su Netlfix dal 4 luglio. Sviluppata e diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi, racconta in tre episodi la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo. Al centro della storia c’è la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer, di cui inizialmente fu accusato, poi assolto, proprio Vittorio Emanuele. Attraverso nuove ed esclusive interviste, inediti contributi e testimonianze da parte di giornalisti, membri della famiglia Savoia, tra cui Emanuele Filiberto, Marina di Savoia, e della famiglia Hamer, come Birgit Hamer e con le prime dichiarazioni da parte dei testimoni presenti quella notte, la docu-serie si propone come «un racconto oggettivo della vita di una delle figure più controverse dell’ultima famiglia reale italiana». Oltre alla vicenda giudiziaria, infatti, emerge anche il racconto intimo di Vittorio Emanuele: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro. Allo stesso tempo, "Il Principe" riflette sull’impatto e le conseguenze che azioni delle generazioni precedenti possono avere su quelle successive.

La trama

Nel 1978 l'ultimo erede al trono d'Italia Vittorio Emanuele di Savoia viene accusato e poi assolto per l'omicidio di un adolescente tedesco. La docuserie fa luce sul crimine attraverso le testimonianze della sorella della vittima e della famiglia reale in esilio coinvolta nel caso.