“Il problema dei 3 corpi”, cosa sta minacciando il nostro pianeta?

Dopo il successo mondiale ottenuto con “Il trono di spade”, gli autori David Benioff e D.B. Weiss ci riprovano. A loro Netflix ha affidato un altro ambizioso adattamento da un bestseller letterario: quello di “Memoria del passato della Terra”, trilogia di fantascienza firmata dal cinese Liu Cixin. Il risultato è la serie tv “Il problema dei 3 corpi” (il titolo si rifà al primo libro della saga) e l’idea è «trasmettere sullo schermo l’esperienza del romanzo, se non necessariamente i dettagli esatti» spiega Alexander Woo, produttore esecutivo.

Poco si può svelare della trama per non fare troppi spoiler degli otto episodi. Tutto inizia nel 1966, da un evento traumatico che cambia la vita di una donna cinese. Seguiamo la sua storia da quel punto in poi, attraverso una serie di flashback che si intrecciano con un altro piano narrativo ambientato ai giorni attuali, quando geniali scienziati in tutto il mondo assistono a strani fenomeni che portano allo sgretolamento delle leggi della fisica. Alcuni iniziano a morire... Gli altri indagano su un bizzarro videogame per tentare di porre fine a ciò che minaccia la sopravvivenza del Pianeta e del genere umano.