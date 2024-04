“Il processo”, un vero e proprio avvincente legal thriller. Da vedere su Netflix

Ogni volta che sembra emergere la verità, il punto di vista viene completamente ribaltato Stefano Gradi







Mantova: sul greto del fiume viene ritrovato il corpo della 17enne Angelica. Prende il via da qui “Il processo”, serie in otto episodi disponibile su Netflix che, come suggerisce il titolo, è un vero e proprio avvincente legal thriller, di quelli che finora avevamo visto solo nelle serie americane. Elena Guerra (Vittoria Puccini), determinata e brava Pm, è convinta che la colpevole dell’omicidio sia Linda Monaco (Camilla Filippi), difesa da Ruggero Barone (Francesco Scianna), avvocato esperto e senza scrupoli.

Tra Guerra e Barone inizia un confronto sul filo del rasoio, fatto di indagini, testimonianze e prove, non senza passi falsi da entrambe le parti. Perché tutti e due, come si scopre strada facendo, sono coinvolti personalmente nella vicenda: lei perché legata alla vittima, lui perché l’esito del processo può cambiare la sua vita. Ogni volta che sembra emergere la verità, il punto di vista viene completamente ribaltato. Fino alla rivelazione finale (con la scoperta del colpevole), del tutto inaspettata.