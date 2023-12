“Il re d’inverno”, non è la solita leggenda di Re Artù

Arriva su TimVision la serie sul re d'Inghilterra "Il re d'inverno" Credit: © TimVision Redazione Sorrisi







Se c’è un personaggio che è stato raccontato in lungo e in largo dal cinema e dalla tv, quello è Re Artù. Ma “Il re d’inverno”, serie inglese in arrivo su TimVision il 6 dicembre, promette di sorprenderci, soprattutto se siamo veri appassionati di Storia.

L’autore dei libri da cui è tratta la serie, infatti, è Bernard Cornwell, lo stesso a cui si era ispirata “The last kingdom”, dove si narravano le gesta dei re sassoni.

Stavolta il protagonista è Artù Pendragon (interpretato da Ian De Caestecker), futuro leggendario sovrano, bandito dal padre, il Re Uther. Ma troveremo al suo fianco anche il leader dei druidi, Merlino. Artù stringerà alleanze per difendere la corte dai sassoni e la sua vita sarà cambiata dall’incontro con Ginevra. Vicende note, sì, ma con un “tocco” decisamente più realistico.