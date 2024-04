“Il re”, Luca Zingaretti: «Ora in cella ci vado io, con uno scopo, salvare la pelle»

Torna nei panni di Bruno Testori, il cupo direttore del carcere. E ci dice cosa succede quando ti chiudono “dentro” Enrico Casarini







A Luca Zingaretti sta andando meglio che a Bruno Testori. Sono entrambi catturati, certo. Luca, però, è preso solo dalla lavorazione di “La casa degli sguardi”, il suo primo film da regista. E in fondo le cose stanno filando lisce: «Tra poco potremo già farlo vedere a qualche festival, sperando che qualcuno ci accolga. Poi decideremo sull’uscita in sala» dice. Il suo Bruno Testori, invece, cupo protagonista della serie “Il re”, che da venerdì 12 aprile torna su Sky (e in streaming su Now), inizia questa seconda stagione non dal suo ufficio di direttore del carcere San Michele, ma da una cella qualunque, dov’è detenuto tra i detenuti.

Sappiamo che è stato un “monarca” dai modi a dir poco discutibili, ma ora è stato incastrato per una storia di droga e gli agenti di polizia penitenziaria a lui più vicini sono stati trasferiti: è rimasta solo Sonia Massini, interpretata da Isabella Ragonese, promossa comandante degli agenti (gli sarà ancora fedele?). A Bruno cosa resta da fare? «Prima ancora di capire se riuscirà a tornare in sella, dovrà rimanere vivo. Il detenuto più buono è quello che gli vuole solo fare la pelle…».

“Il re” è una serie dura, claustrofobica: ha mai avuto l’incubo di ritrovarsi chiuso, per errore magari, in una prigione come il San Michele?

«Direi proprio di no. Non sono quel tipo di attore che s’immedesima così tanto che se deve interpretare un Papa la notte si sogna la Madonna. Io sono di scuola italiana, diciamo, e con il mestiere, con i ruoli, riesco anche a giocarci. Però abbiamo avuto la fortuna di girare in un carcere vero, ovviamente chiuso, le storiche Nuove di Torino, e devo dire che, al di là dei sogni, entrarci ogni mattina è stata un’ottima preparazione, perché io sento molto l’energia che emanano luoghi e persone. Nel bene e nel male».

In “Il re” ha collaborato anche alla produzione con la Zocotoco, la società (che deve il nome curioso a un gatto che aveva Zingaretti, ndr) che ha costituito con sua moglie Luisa Ranieri e che ha contribuito anche al successo di “Le indagini di Lolita Lobosco”… A proposito, Lolita indagherà ancora?

«Per ora brindiamo al successo della terza stagione. Alla quarta ci penseremo: vedremo se da questa storia si potrà tirar fuori ancora qualcosa di sorprendente».

Ma qual è la “caratteristica” delle produzioni della Zocotoco?

«È proprio l’attenzione alla qualità della scrittura delle storie, al momento creativo. Può capitare che da una buona sceneggiatura nasca un film poco convincente, ma è quasi impossibile fare un buon film da una brutta».

Qual è la qualità sorprendente di “Il re”, allora?

«Non è una fiction sulla situazione carceraria in Italia, anche se vengono evocati diversi problemi reali. È piuttosto un racconto sulle reazioni che hanno uomini rinchiusi in un luogo claustrofobico. Non ci sono reality in cui si sta chiusi in una casa o bloccati su un’isola? Noi abbiamo pensato che l’ambiente carcerario esalti ancora di più questa situazione. Bruno Testori, allora, diventa come il colonnello Kurtz in “Apocalypse Now”: il suo lavoro è diventato un’ossessione a cui ha sacrificato tutto, che lo ha “imprigionato” e che gli fa pensare, sbagliando, che ogni mezzo sia giustificato se il fine è buono».

In fondo anche Montalbano, come Testori, non segue sempre alla lettera quel che prescrive la legge e trova le sue scorciatoie. Si assomigliano?

«No, non li paragonerei proprio. Montalbano non supererebbe mai certi paletti: è un uomo dello Stato fino al midollo, è un uomo che vive nel mondo “di sopra”, mentre Testori, comunque uomo dello Stato anche lui, agisce più come un uomo da servizi segreti, che sa che certi lavori vanno fatti sotto traccia».

Questa immersione nel mondo carcerario le ha insegnato qualcosa?

«Nella vita mi è capitato spesso di visitare prigioni, per esempio per iniziative benefiche, e posso assicurare che, anche se si sa che dopo poche ore si esce, non è bello sentire alle proprie spalle quel rumore, “stumpf!”, del portone che si chiude. Anzi, è proprio traumatico. C’è una cosa, però, che mi hanno sempre detto i carcerati ed ex carcerati con cui ho parlato: quando sei “dentro” scopri anche una solidarietà inimmaginabile».