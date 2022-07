“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere’”: il nuovo trailer

Continuano le anteprime della nuova serie epica che debutterà il prossimo 2 settembre Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Credit: © Prime Video Lorenzo Di Palma







Pronti per le leggende eroiche della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo? In attesa del debutto mondiale, previsto per il 2 settembre su Prime Video, Amazon riscalda la già torrida estate con una serie di “teaser” de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, la nuova serie epica ambientata migliaia di anni prima degli eventi dello Hobbit e del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Per esempio, direttamente dal San Diego Comic-Con, stanotte Prime Video ha presentato un nuovo trailer della serie che ci dice qualcosa in più sui protagonisti, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.